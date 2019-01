ČERVAR UPOZORIO NA VELIKE PROPUSTE: ‘To moramo što prije popraviti, bez toga ne možemo pobjeđivati’

Hrvatsku prvi susret na Svjetskom prvenstvu očekuje u petak, 11. siječnja u Munchenu protiv Islanda.

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je u Poreču Crnu Goru sa 34-22 (14-12) u susretu HEP Croatia Cupa koji našim rukometašima služi kao posljednja provjera uoči skorašnjeg svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj.

“Noge su bile malo teške. Što se utakmice tiče, vidjeli smo neke pogreške koje moramo ispraviti, posebno u drugom poluvremenu. Bili smo neodlučni u fazi obrane i previše smo solira. U drugom poluvremenu smo bili koncentriraniji i to je rezultiralo prednošću. Moramo biti čvrsto na zemlji i popraviti pogreške koje smo danas vidjeli i spremiti se za Island. Morat ćemo bolje igrati da bismo se njima suprotstavili”, rekao je Červar za RTL.

Nedostajalo puno stvari

“Nedostajao je šut izvana, ali nedostajalo je mnogo stvari. Prije svega koncentracija jer smo mislili da će to lakše ići. Oni su odigrali dobru obranu, a mi smo pokušali individualnim rješenjima. Sve kreće od obrane, a mi smo u drugom poluvremenu odigrali dobru obranu, a to donosi šanse u tranziciji. To smo mogli vidjeti u drugom poluvremenu. Možemo popraviti obranu, ali i discipliniranije u napadu, više cijeniti loptu. Obranom se pobjeđuje, a napadom se uglavnom gubi utakmica”, dodao je.

Na susretu su se posebno iskazali mladi igrači poput Jaganjca i Mandića.

“Cijela ekipa je danas igrala. Morali smo napraviti rotacije da vidimo u kakvom je tko stanju. Ono što smo htjeli je da svi dobiju šansu, a mladi igrači imaju dodatnu motivaciju i glad za pobjedom. Dobro je da mladi ljudi stišću iskusnije, tako da ovi daju više.”, dodao je.

Manuel Štrlek je ponovio da su igrači imali teške noge.

“Trebalo nam je vremena da uđemo u utakmicu, ali to ne smije biti izgovor. Imamo još pet, šest dana i mislim da ćemo popraviti neke stvari i da ćemo bolje izgledati. Moramo težiti brzoj igri i lakim golovima iz kontre i polukontre….. SP? Bit ćemo svima nezgodni. Bolje je da nas ne svrstavaju među favorite”, rekao je Štrlek. I on je pohvalio mlade igrače.

“Htio bih svima njima čestitati. Stvarno su svi zadovoljili i poginuli na terenu i to je plus nama starijima. Tjeraju nas na još više i još bolje. Treba pozitivno gledati na zdravu konkurenciju”, završio je.