ČERVAR PROKOMENTIRAO PROTIVNIKE NA IDUĆEM SP-U: ‘Čeka nas zahtjevna godina i zbog toga je jedna stvar najbitnija’

Hrvatskoj će nastup u Egiptu biti 14. na svjetskim prvenstvima

Hrvatski rukometaši igrat će u skupini C Svjetskog prvenstva koje će se od 14. do 31. siječnja 2021. održati u Egiptu, a protivnici će nam biti Katar, Japan i Angola.

U spektakularnoj svečanosti na platou Gize održan je ždrijeb 27. Svjetskog rukometnog prvenstva, a Hrvatska je dobila skupinu s kojom objektivno može biti zadovoljna.

“Ne možemo reći da smo nezadovoljni ždrijebom. Sljedeća godina je vrlo zahtjevna, jer kao što znate čeka nas SP, pa olimpijske kvalifikacije, pa nadam se nakon toga i Olimpijske igre u Tokiju. Jako je bitno da svi ostanemo zdravi, u cijeloj ovoj situaciji s koronom. Katar smo nedavno pobijedili u Poreču na Croatia kupu, Japan je reprezentacija u stalnom uzrastu, a ja sam kao izbornik Makedonije igrao s Angolom i znam da mogu biti neugodni. Dalje ne bih previše razmišljao i kalkulirao jer svaka utakmica je priča za sebe. Mi moramo biti zdravi i motivirani i onda ne bi smjelo hiti poteškoća”, kazao je izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar.

Hrvatska je prilikom ždrijeba bila u prvom šeširu u skupini Danskom, Španjolskom, Norveškom, Slovenijom, Njemačkom, Portugalom i Švedskom. Domaćin Egipat bio je u drugom, a Francuska nakon slabog nastupa na Europskom prvenstvu tek u trećem šeširu ili potu. To su nedvojbeno bile dvije reprezentacije koje su svi željeli izbjeći u ždrijebu. Na kraju su Egipćani odabrali skupinu sa Švedskom, Češkom i južnoameričkom reprezentacijom koja to mora izboriti nakon skorašnjih kvalifikacija, a Francuzi su u skupini s Norveškom, Austrijom i predstavnikom Sj. Amerike koji to također mora izboriti kroz kvalifikacije. Tri najbolje ekipe iz svake skupine idu dalje.

Hrvatskoj će nastup u Egiptu biti 14. na svjetskim prvenstvima, a uz zlato 2003. godine, tu su još tri srebrne i jedna brončana medalja. Posljednja medalja najmanjeg sjaja osvojena je pod vodstvom Slavka Goluže, prije sedam godina u Španjolskoj.

Svjetsko prvenstvo u Egiptu prvo je u povijesti s 32 reprezentacije. One su razvrstane u osam skupina po četiri reprezentacije od kojih će samo najslabija otpasti u prvom krugu. Nakon toga formiraju se četiri skupine s po šest reprezentacija od kojih na kraju dvije najbolje idu u četvrtfinale, odnosno nokaut fazu i borbu za medalje. Osmina finala dakle više ne postoji. Prvenstvo se igra u dva grada. Tri dvorane nalaze su u Kairu i njegovoj široj okolici, a četvrta je u Alexandriji koja je od Kaira udaljena 125 kilometara. Egipćani se još uvijek nadaju da će gledatelji moći nazočiti susretima.