Hrvatska će u prvom krugu EP-a igrati u Grazu s Crnom Gorom, Bjelorusijom i Srbijom

Hrvatska muška rukometna reprezentacija okupila se u srijedu u Zagrebu te odmah potom krenula u Poreč gdje će odraditi posljednji dio priprema za Europsko prvenstvo koje će se održati u Švedskoj, Norveškoj i Austriji od 9. do 26. siječnja. U sklopu trećeg ciklusa priprema u Poreču igrat će se i Croatia kup na kojem uz Hrvatsku još sudjeluju BiH i Katar.

“Imali smo odličnu turističku sezonu i cijelu godinu. Ali ono što nas posebno veseli je fantastičan doček Nove 2020. godine. Više od 5000 noćenja zabilježili smo tijekom blagdana, samo u gradu i našim hotelima. Pred nama je sada novi izazov. Ugostiti hrvatsku rukometnu reprezentaciju, ali i BiH i Katar koji sudjeluju na Croatia kupu. Jako smo sretni i ponosni na to što je HRS prepoznao naš grad kao svoju, sada mogu slobodno kazati stalnu bazu za pripreme uoči velikih natjecanja. I duboko se nadam da ćemo ih punih tribina na Croatia kupu, ispratiti u Graz i Beč. Mi smo grad sporta, a rukomet postaje jedan od naših zaštitnih znakova“; rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Kao kod kuće

“Želio bih se zahvaliti u ime HRS-a, reprezentacije i svoje osobno, gospodinu Gradonačelniku, i gradu Poreču, gradu sporta, na dobrim željama i sjajnom gostoprimstvu. Mislim da neću pretjerati ako kažem da se ovdje osjećamo kao kod kuće. Pogledajte igrače i osoblje hotela, svi se oni međusobno znaju i zovu po imenu, a to je znak jednog iskrenog prijateljstva i poštovanja.

Hrvatski rukomet, a posebno muška reprezentacija je od samostalnosti do danas donijela 21 medalju s velikih natjecanja – 2 olimpijska zlata, 1 svjetsko, 2 puta srebro europskih prvenstava itd,itd.. Mi smo ponosni na to. Ali i zahvalni svima, posebno gradovima poput Poreča koji nam pomažu da ostanemo u svjetskom vrhu. Pred nama je jedna izuzetno izazovna godina. Europsko prvenstvo uskoro, pa u travnju olimpijske kvalifikacije, u lipnju kvalifikacije za SP 2021. godine i onda nadam se u srpnju Olimpijske igre.

Tek došli

Nije to sve lako izdržati, organizirati, pripremiti. I zato ovi dečki koji su tu zaslužuju da im se naklonimo do poda. Pazite, naši bundesligaši su igrali posljednji susret 29.12., a već na Novu godinu su bili na raspolaganju reprezentaciji. Oni ovdje ne zarađuju novce, već dolaze iz ljubavi prema nacionalnom grbu. To mnogi često puta zaboravljaju“, rekao je izbornik Lino Červar.

Croatia kup igra se od 03. – 05. siječnja. Raspored je sljedeći: 03. siječnja u 18:00 sati igraju BiH i Katar. Karte za taj susret su besplatne, odnosno ulaz u dvoranu Žatika slobodan. Dan kasnije u 16:50 igraju Hrvatska i BiH, a u nedjelju 05. siječnja također s početkom u 16:50 sastaju se Hrvatska i Katar. Karte za ta dva susreta prodaju se širom Istre i Rijeke u deset kafića i koštaju 50, odnosno 70 kuna.