ČERVAR ODGOVORIO ZLIM JEZICIMA: ‘To su zdravi i pošteni dečki, njihova ljubav prema reprezentaciji nema kraja’

U srijedu našu reprezentaciju čeka lakši ispit protiv Bahreina te priprema za dvoboj sa Španjolskom u kojem će ulog biti prvo mjesto i bodovi koje će se prenositi u sljedeći krug natjecanja.

Hrvatski rukometaši lakše od očekivanog pobijedili su reprezentaciju Makedonije sa 31-22 (16-11) u utakmici 3. kola skupine B Svjetskog prvenstva, odigranoj u ponedjeljak u Olimpijskoj dvorani u Muenchenu, izborili su drugi krug natjecanja u koji će ući s najmanje dva boda.

Važna pobjeda

“Nisu nas Makedonci uspjeli nadmudriti zahvaljujući igračima, jako su dobro igrali. Zasluženo smo dobili, znali smo rješavati u obrani situacije 7 na 6 i zatim to materijalizirati. Važna je ovo pobjeda, sad prenašamo dva boda. Ali i pored pobjede, moramo misliti na iduće bodove, na utakmicu sa Španjolskom. Moramo biti skromni, dobro se spremiti, i pored ovakve publike pokušati napraviti iznenađenje jer oni su prvaci Europe, na nama je da se borimo. Taktički smo odigrali dobro, obrana je dobro funkcionirala, napad je bio lucidan i inteligentan. Držali smo utakmicu pod kontrolom i zatim smo ih kaznili kad su se otvorili”, rekao je izbornik Lino Červar za RTL.

Kauboji su uspjeli zaustaviti Lazarova, a nijjdna od reprezentacija nije odustajala od igre 7 na šest.

Kauboji uspješniji

“Da, ali mi smo bili uspješniji. Mi smo to realizirali, oni nisu uspjeli onako kako su to zamislili. Dobro smo analizirali Makedonce, bili smo sigurni u sebe i dečki zaslužuju sve pobjede, od Duvnjaka do najmlađeg, do Vide”, dodao je.

Deset igrača se upisalo u strijelce, među njima i vratar Šego.

“To znači da uživamo u timskoj igri i duhu. Znam da bi ljudi od nas svašta htjeli iz ljubavi. Ima i onih koji nas kritiziraju, ali nema veze. Mi idemo svojim putem, to su zdravi i pošteni dečki, njihova ljubav prema reprezentaciji nema kraja. Oni daju sve od sebe, nekad malo slabije izgledamo, ali ponos i čast nam je predstavljati Hrvatsku”, kazao je izbornik.

Pohvalio je igru Igora Karačića.

“Je, kao i svi ostali, ali ja ne želim previše dijeliti tim. Snovi se sami ispunjavaju sa dobrim timom. Tim je broj jedan, a ja ću ih sve pohvaliti”, rekao je Červar.

Što je s Cindrićem?

U ovom susretu nije nastupio Luka Cindrić. Prema njemu nije mu bio potreban.

“Istina, i bez njega su odlično igrali. Nije nam trebao”, kazao je izbornik. Za kraj je poručio kako ovo još nije Hrvatska kakvu želi.

“Ja sam realan. Ne želim ljudima lagati, nije to onakva igra i generacija kakvu smo imali. Mi prije svega želimo vratiti kult reprezentacije, iako je on i sada i prethodnih godina bio na vrlo visokoj razini. Moramo biti ponosni da smo jedina reprezentacija na svijetu koja je zadržala kontinuitet rezultata. Uvijek smo blizu prvih pet. Igrati svake godine na velikom natjecanju, s obzirom da smo tako mala zemlja s nikakvom infrastrukturom. Što god naši dečki naprave, za mene su vrh”, završio je.