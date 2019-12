Na prvenstvo ide 16 igrača, a s ovog popisa otpast će 12 rukometaša

Hrvatski izbornik Lino Červar objavio je popis 28 rukometaša, koje je danas službeno morao prijaviti Europskoj rukometnoj federaciji, a na koje računa za Europsko prvenstvo 2020. godine kojemu su domaćini Austrija, Norveška i Švedska.

Na put u Graz gdje Hrvatska igra prvi krug natjecanja protiv Crne Gore, Bjelorusije i Srbije, hrvatski izbornik će voditi 16 igrača, a s ovog popisa otpast će 12 rukometaša. Svi ostali čekat će svoju priliku ukoliko se netko ozlijedi ili razboli tijekom turnira, i mogu biti pozvani u svakom trenutku.

Uskoro okupljanje

Prva faza priprema za Europsko prvenstvo počinje 17.prosinca okupljanjem u Zagrebu, gdje će igrači boraviti i trenirati do 23. prosinca. Popis igrača za to okupljanje bit će objavljen početkom tjedna kada završe utakmice nacionalnih liga, odnosno kada se vidi u kakvom stanju su igrači, i kakva je situacija s ozljedama. Nakon kratkog predaha novo okupljanje zakazano je za 26.prosinca i ono traje do 30. prosinca, a taj dio priprema će se održati u Poreču.

Završno okupljanje je na samu Novu godinu, kada počinje treća i ujedno posljednja faza priprema za EURO 2020. godine. Domaćin tog ciklusa priprema, kada će se priključiti i igrači koji nastupaju u njemačkoj Bundesligi, također je grad Poreč. U sklopu tog dijela priprema održat će se i Croatia kup na kojemu će uz Hrvatsku nastupiti još BiH i Katar. Pripreme u Poreču završavaju 7. siječnja 2020. godine, nakon čega slijedi povratak u Zagreb, iz kojega reprezentacija sutradan putuje u Graz.

Popis igrača je sljedeći:

1. ŠEGO MARIN, MONTPELLIER HB

2. AŠANIN MATEJ, HC PPD ZAGREB

3. ŠUNJIĆ MATE, US IVRY HANDBALL

4. CAR MORENO, NEXE

5. HORVAT ZLATKO, PPD ZAGREB

6. MATANOVIĆ VLADO, HC GORENJE VELENJE

7. VIDA IVAN, NEXE

8. MILETA FRAN, NEXE

9. MIHIĆ LOVRO, ORLEN WISLA PLOCK

10. MANDIĆ DAVID, PPD ZAGREB

11. RAVNIĆ VALENTINO, PPD ZAGREB

12. JELINIĆ MARIN, NEXE

13. MUSA ŽELJKO, SC MAGDEBURG

14. MARIĆ MARINO, MT MELSUNGEN

15. ŠIPIĆ MARIN, PPD ZAGREB

16. BROZOVIĆ ILIJA, HC HANNOVER – BURGDORF

17. DUVNJAK DOMAGOJ, THW KIEL

18. MAMIĆ MARKO, LEIPZIG

19. ŠARAC JOSIP, CELJE PIVOVARNA LAŠKO

20. HRSTIĆ MATEJ, PPD ZAGREB

21. KUDUZ ANTE, DINAMO BUCURESTI

22. GADŽA ANTE, PPD ZAGREB

23. CINDRIĆ LUKA, BARCELONA

24. KARAČIĆ IGOR, PGE VIVE KIELCE

25. STEPANČIĆ LUKA, MOL-PICK SZEGED

26. ŠEBETIĆ LUKA, TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL

27. MARTINOVIĆ IVAN, HANNOVER – BURGDORF

28. JOSIP VEKIĆ PPD ZAGREB