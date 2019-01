ČERVAR NAKON VELIKE POBJEDE NASTAVIO PRIVATNI RAT: ‘Neka me kazne, žalit ću se svim mogućim sudovima’

Hrvatska je osigurala treću poziciju u skupini I, koja joj donosi utakmicu za peto mjesto.

Eto dobili smo na ovom prvenstvu i aktulanog europskog prvaka Španjolsku i večeras svjetskog prvaka Francusku, ali šta to vrijedi kada ne idemo u polufinale, kazao je izbornik Lino Červar nakon pobjede nad Francuskom u Kölnu.

LINO SIPAO ŽUČ KAO NIKAD PRIJE: 'On me ponizio kao da sam pseto. Uživa me uništiti. Neka svi znaju što mi se radi…'

Hrvatski rukometaši pobijedili su Francusku sa 23-20 (11-11) u posljednjem dvoboju grupne faze odigranom u srijedu u Kölnu, a naša je reprezentacija tako osigurala treću poziciju u skupini I, koja joj donosi utakmicu za peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj.

Obrana zaštitni znak

“Mi smo danas bili bolji od Francuza, a obrana je bila sjajna, gusta i neprobojna. Primili smo samo 20 glova od Francuza, 19 od Španjolaca i 22 od Nijemaca, što je dokaz da smo na ovom natjecanju igrali obranu koja je naš zaštitini znak. Žao mi je što nismo u polufinalu, uzeli su nam to polufinale, to su i danski suci priznali. Ispali smo samo za jedan gol, uz nekoliko sudačkih previda. Neka me kazne, žalit ću se svim mogućim sudovima, ali istinu moram reći”, kazao je Červar.

Pohvalio trojac

Ostvaren je cilj postavljen prije prvenstva, a to je plasman među sedam prvoplasiranih koje će u travnju 2020. godine igrati kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju.

“Utamica je bila vrlo čvrsta, pokazali smo zajedništvo i dokazali smo da nam je mjesto među prvih sedam reprezentacija svijeta. Naravno da ćemo u budućnosti imati problema, imamo četvoricu igrača koji su ozlijeđeni i nisu ovdje, ali ja moram zahvaliti igračima iz drugog plana Šipiću, Vrankoviću i Mandiću koji su dali vrhunske partije danas. Izgubili smo od Brazila jer nismo dali sto posto, to nas je koštalo polufinala,no nemojte potcjenjivati Brazilce jer ima puno ljudi koji nas blate u medijima, a to ovi momci nisu zaslužili”.