ČERVAR NAJAVIO ODLAZAK NAKON PRVENSTVA: ‘Iznenađen sam jako. Za mene je ovo razočaranje i preuzimam odgovornost’

Hrvatska rukometna reprezentacija danas je izgubila protiv Argentine u borbi za četvrtfinale, i to rezultatom 23:19. No, nakon utakmice Lino Červar najavio je kako će odstupiti od hrvatske rukometne reprezentacije nakon završetka Svjetskog prvenstva.

“Nikome nije drago izgubiti utakmicu, danas nismo dobro igrali. Iznenađen sam jako jer smo prethodne tri utakmice dobro odigrali. Danas je to za mene razočarenje i preuzimam na sebe odgovornost. Za mene je to nedopustivo. Ja nisam spreman više dalje, mislim da je vrijeme da me netko zamijeni”, krenuo je govoriti izbornik Lino Červar.

“Odlazim nakon Svjetskog prvenstva. Mislim da nije u redu da ih vodi ovakav trener koji je danas vodio ekipu. Prvi snosim odgovornost, ali ovo je definitivna odluka. Živio sam za reprezentaciju 20 godina, ali mislim da nije trebalo ovako odigrati ovu utakmicu. Svoj sam dio dao uz puno posvećenosti, strasti i angažmana u vođenju reprezentacije”, nastavio je Červar.

“Život ima uspona i padova i hrvatski rukometni savez mora naći drugu osobu za sve daljnje izazove”, zaključio je Lino.

