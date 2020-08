ČELNIKA BAYERNA PITALI O BROZOVIĆU I PERIŠIĆU: Za jednog je rekao; ‘Ima vremena’, a za drugog; ‘Nemam komentara’

Čelni čovjek Bayerna Karl-Heinz Rummenigge u četvrtak je dao ekskluzivni intervju za talijanski Tuttosport u kojemu su mu postavljena pitanja kakva je situacija s Ivanom Perišićem, koji je u njegovom klubu na posudbi iz talijanskog Intera te drugim Vatrenim, također igračem Intera, Marcelom Brozovićem, koji se spominjao u kontekstu transfera u Bayern.

Perišić je u ljeto prošle godine iz Intera stigao na jednogodišnju posudbu u Bayern, koji sada ima priliku otkupiti njegov ugovor za 20 milijuna eura. No, Bavarci to još nisu učinili i njegova budućnost u Munchenu je neizvjesna.

“Ivan je bio jako dobar i s njim smo u prošloj sezoni osvojili tri trofeja. Nismo donijeli odluku za njega još. U vrijeme koronavirusa moramo pažljivo razmišljati o tome što radimo na tržištu, za njega ima još vremena. Ja sam u kontaktu sa svojim prijateljem Marottom (Interov predsjednik Uprave op.a.)”, rekao je Rummenige.

Rummenigge on Perišić: "Ivan did well, with him we won three trophies. We haven’t made a decision yet. At the time of Coronavirus we have to evaluate well how to behave on the market. There is still time for Perišić, I am in contact with my friend Marotta" [@tuttosport]

