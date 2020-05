ČELNIK UEFE RAZVESELIO NAVIJAČE: ‘Ovo ne može trajati zauvijek, siguran sam da će se stari nogomet vratiti’

Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin u razgovoru s novinarom Guardiana Sebastiánom Festom rekao je da smatra da će se ubrzo situacija u nogometu normalizirati nakon pandemije koronavirusa.

“Ne znam zašto ne bi bilo tako. Mislim da ova situacija s virusom ne može trajati zauvijek i da će se stanje promijeniti ranije nego što mnogi misle”, rekao je na početku razgovora za Guardian.

Nogomet se nedavno počeo ponovno igrati nakon dvomjesečne pauze, ali u posebnim uvjetima – bez navijača na tribinama i igrači na terenu moraju slijediti posebne upute.

'Football didn't change after the war, and it will not change because of a virus'

UEFA chief Aleksander Ceferin insists fans will be back in stadiums soonhttps://t.co/x5DTt6FJdQ

