Zbog osnivanja nogometne Superlige predsjednik Uefe Aleksander Čeferin osjeća se izdanim od čelnika Juventusa Andree Agnellija. Talijanski mediji navode da su Čeferin i Agnelli stvorili partnerstvo koje bi se čak moglo opisati i kao prijateljski odnos.

VATRENIMA PRIJETI KATASTROFA NEVIĐENIH RAZMJERA: Što odluka UEFA-e znači za Hrvate i tko sve neće moći u reprezentaciju?

Zajedno su radili na novoj strukturi nogometne Lige prvaka u kojoj bi umjesto dosadašnja 32 sudjelovalo 36 momčadi, koje bi i grupnoj fazi natjecanja odigrale deset utakmica umjesto dosadašnjih šest. Svaki klub igrao bi 10 utakmica s 10 različitih klubova, a suparnike bi dobivao iz različitih jakosnih skupina. Klubovi bi pet utakmica igrali na svom terenu, a pet u gostima. Prvih osam klubova bi nakon deset kola izborilo plasman u osminu finala. Klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrali bi play-off za osminu finala, a posljednjih 12 klubova bi završilo natjecanje.

ŠUKER ZNA KAKO STOJE STVARI: ‘Oni to ne mogu napraviti. To vam kažem kao bivši igrač Reala i Arsenala’

Navodno je Čeferin bio ljut kada je otkrio da je “njegov prijatelj” njemu iza leđa radio na osnivanju nogometne Superlige. Andrea Agnelli bio je predsjednik Europskog udruženja nogometnih klubova (ECA), ali je nakon što se otkrio plan osnivanja Superlige podnio ostavku i postao je potpresjednik te lige bogatih. Drugi potpresjednik je Joel Glazer iz Manchester Uniteda, a za čelnika te lige izabran je predsjednik Real Madrida Florentino Perez.

UEFA President Aleksander Ceferin has lashed out at Juventus chairman Andrea Agnelli:

🗣 "I have never seen a person lie so many times and as persistently as he did. I spoke with him on Saturday afternoon and he said it is all lies.

"Greed allows all human values to evaporate." pic.twitter.com/N2qwzmuyQH

— Goal (@goal) April 19, 2021