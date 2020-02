Nakon Zorana Mamića oglasio se i Markus Krösche

Nismo mu radili problem, iako je bilo i većih ponuda. Premda, ovo je uvjerljivo najveći posao, bonusi su realni, plus 20 posto od budućeg transfera. Dani nije htio u Italiju i Englesku, inzistirao je na Leipzigu, da smo dan-dva imali vremena, vjerojatno bi bio u Bayernu. Ali, Dani je rekao da hoće u Leipzig, bio je jako za tu opciju i treba to respektirati. Rekao je to Zorna Mamić prije nekoliko dana Sportskim novostima, a to o je bio razlog zbog kojeg je sportski direktor Leipziga Markus Krösche bio prisiljen u intervjuu za TZ odgovoriti na pitanje je li istina da im je Bayern htio pokvariti posao.

“Mogu samo reći da su neki drugi klubovi materijalno pokušali nagovoriti Olma da ne potpiše za nas”, rekao je pa je upitan je li riječ o Bayernu.

“Oduvijek sam bio loš u geografiji”, dodao je.

“Dani je ubrzo rekao ‘da’ nama, a ne drugim klubovima. Njegovo ponašanje i karakter dali su nam do znanja da je on pravo pojačanje za nas. Velika je stvar da igrač poput Olma želi nas, a ne top klubove koji su ga htjeli. To je potvrda da smo na dobrom putu”, završio je.