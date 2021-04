Vijest o osnivanju nogometne Superlige u kojoj bi igrali najbolji i najbogatiji europski klubovi izazvala je pravu buru u nogometnoj zajednici, a i šire.

UEFA U SJENI FORMIRANJA SUPERLIGE DONIJELA ODLUKU O REFORMI LIGE PRVAKA: Prestižno natjecanje će biti neprepoznatljivo

U Superligi bi sudjelovali španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali PSG, Bayern i Borussiju Dortmund da im se priključe, ali ta tri kluba su ih odbili.

VELIKI PREOKRET: PSG, Bayern i Borusia odbili Superligu; ‘To je udarac u srce domaćeg nogometa’

Čelnik Bayerna i žestoki protivnik Superlige Karl-Heinz Rummenigge objasnio je zašto njegov klub nije sudjelovao u formiranju Superlige.

Rummenigge: "I don't think the Super League will solve the European clubs' financial problems caused by Corona"

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 19, 2021