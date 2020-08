Nogometaši talijanskog Intera, za koji igra hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, prošlog tjedna su poraženi u finalu Europske lige od španjolske Seville.

POTRES U INTERU: Conte najavio odlazak, talijanski velikan umjesto njega dovodi omiljenog trenera bivšeg Vatrenog?

Inter je poveo iz kaznenog udarca kojega je iskoristio Romelu Lukaku (5-11m), Sevilla je preokrenula s dva gola Luuka de Jonga (12, 33), da bi na 2-2 poravnao Diego Godin (35). U drugom poluvremenu jedini pogodak postigao je stoper Seville Diego Carlos (74).

Nakon utakmice trener Intera Antonio Conte najavio je mogućnost odlaska s klupe.

“Sastat ću se s vodstvom kluba sljedećeg tjedna i odlučit ćemo o mojoj budućnosti ovdje. Nisam siguran da ću biti trener Intera i sljedeće sezone. Inter će planirati svoju budućnost sa mnom ili bez mene, vidjet ćemo”, rekao je Conte nakon utakmice.

U utorak je održan taj sastanak Contea sa čelnicima Intera, na kojem su razgovarali o klupskoj strategiji u budućnosti i zaključili da će nastaviti raditi zajedno.

