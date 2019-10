ČELNICI BAYERNA PREKRIŽILI KOVAČA? Ovo što mu rade nije normalno, već se piše koga žele na njegovom mjestu

Hrvatski stručnjak želi odraditi ugovor do kraja

Iako je Bayern jedan bod od vrha Bundeslige, u Ligi prvaka na korak do drugog te je u utorak navečer osigurao prolazak u osminu finala njemačkog Kupa, Niko Kovač konstantno je na udaru navijača i medija.

NIKO KOVAČ NA UDARU BIJESNIH NAVIJAČA: Krenula kampanja za njegovu smjenu: ‘Nema pojma što radi…’

Florian Plettenberg sa Sport1 pozabavio se dan poslije teške pobjede Bayerna nad drugoligašem Bochumom potencijalnim kandidatima za klupu bavarskog velikana.

Kandidati

Ističe da je Rummeniggeov favorit trener Ajaxa i bivši trener B momčadi Bayerna Erik ten Hag i da bi njega želio na klupi ukoliko dođe do smjene Hrvata. Dodaje kako Ralf Ragnic ima protivnike u klubu, te da bi Hasan Salihamidžić na Kovačevu mjestu htio vidjeti Maurizija Pochettina. Naglasio je pak kako bivši izbornik želi ispuniti ugovor do kraja, točnije do ljeta 2021. godine.

Kovač se našao pod povećalom jer ne djeluje uvjerljivo kao ranije. Dosta se muče s realizacijom, a i obrana im je propusna.