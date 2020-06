ČELNI ČOVJEK BAYERNA PONOVNO NAPAO KOVAČA? Pohvalio novog trenera i rekao što se promijenilo nakon što je Hrvat otišao

Nogometaši minhenskog Bayerna u utorak su u 32. kolu Bundeslige u gostima pobijedili predzadnji Werder s 1-0 i osigurali osmi uzastopni naslov prvaka Njemačke, a 30. ukupno, pa su posljednja dva kola za njih revijalna.

TOTALNA DOMINACIJA – BAYERN PO OSMI PUT ZAREDOM PRVAK NJEMAČKE: Bavarci uzeli jubilarni 30. naslov prvaka

Tu je momčad u prvom dijelu sezone vodio bivši hrvatski izbornik Niko Kovač koji je s klupe bavarskog giganta otišao u studenom prošle godine nakon teškog poraza od Eintrachta iz Frankfurta. Ključna stvar za njegov odlazak s klupe Bayerna bio je sastanak s Bayernovim predsjednikom uprave Karl-Heinzom Rummeniggeom koji mu je rekao da ga da ga smatra glavnim odgovornim za rezultate i slabu igru, nakon čega je Kovač odlučio otići.

Na klupi Bayerna je Kovača zamijenio Hansi Flick koji momčad vodi i sada.

A nakon što je Bayern u utorak osigurao naslov Rummenigge je dao zanimljivu izjavu za koju mnogi misle da je bila svojevrsni napad na Kovača.

Karl-Heinz Rummenigge: "The team did a great job. Since Hansi Flick took over, we've been playing attractive and very successful football. We're very happy and this title is fully deserved"

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 16, 2020