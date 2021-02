ĆALETA-CAR OSTAO BEZ TRENERA, MALI MOURINHO DAO OTKAZ USRED PRESICE: Razlog je gotovo nevjerojatan

Portugalski stručnjak André Villas-Boas, ili ‘mali Mourinho’ kako su mu mediji svojedobno tepali, ponudio je ostavku na mjesto trenera Marseillea tijekom konferencije za novinare koju je održao u utorak. Kao razlog ističe se dolazak Oliviera Ntchama iz Celtic a, igrača kojeg nije htio dovest.

“Podnio sam ostavku rekavši da se ne slažem sa sportskom politikom. Ne želim ništa od Marseillea. ne želim novac”, rekao je Portugalac, koji je klupu preuzeo 2019.

“Čekam njihov odgovor. Možda me odbiju pa ćemo nastaviti. Ne želim njihov novac, samo želim otići”, poručio je pa je govorio o Ntchamu.

Marseille manager André Villas-Boas offering his resignation because the club signed a player against his wishes.

If this was common practice, Zidane would've submitted it 10x already lol pic.twitter.com/fSdTmQi6yN

— M•A•J (@Ultra_Suristic) February 2, 2021