Odgađaju se i Kup Hrvatske za odbojkaše te Kup Snježane Ušić za odbojkašice

Zbog epidemije koronavirusa Upravni odbor Hrvatskog odbojkaškog saveza donio je odluku o prekidu svih odbojkaških ligaških natjecanja ove sezone, a prvaci muške i ženske Superlige odlučeni su prema zatečenom stanju na tablici, priopćeno je u srijedu iz Saveza.

U ženskoj konkurenciji prvakinje su odbojkašice HAOK Mladost, a u muškoj odbojkaši OK Mladost Ribola Kaštela. S obzirom na prijevremeno zaključeno natjecanje, iz kvote od 12 klubova u muškoj te 10 klubova u ženskoj konkurenciji, u sezoni 2019/2020 nema ispadanja, a broj klubova u nadolazećoj sezoni moći će se povećati za dva kluba iz nižeg ranga, ukoliko klubovi koji ostvare pravo, pokažu interes.

Odgađaju se i Kup Hrvatske za odbojkaše te Kup Snježane Ušić za odbojkašice, a odluku o nastavku Upravni odbor donijet će u skladu s naputcima Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu. Prekidaju se i natjecanja za mlađedobne kategorije te 1. ženska liga, 1. B odbojkaška liga te 2. odobojkaška liga.

Superliga – žene:

1. HAOK Mladost Zagreb – prvakinje

2. OK Kaštela

3. OK Marina Kaštela

4. HAOK Rijeka CO

5. ŽOK Enna Vukovar

6. ŽOK Osijek

7. OK Brda

8. OK Poreč

9. OK Split

10. OK Olimpik

Superliga – muškarci:

1. OK Mladost Ribola Kaštela – prvaci

2. HAOK Mladost Zagreb

3. MOK Mursa Osijek

4. MOK Rijeka

5. OK Split

6. OK Kitro Varaždin

7. OK Sisak

8. OK Medicinar Trnje

9. OKM Centrometal

10. MOK Marsonia

11. OK Zadar

12. OK Rovinj

1. Hrvatska odbojkaška liga – žene

1. HAOK Mladost Zagreb II – prvakinje

2. OK Dinamo – ostvaruje plasman u Superligu

3. ŽOK Dubrovnik – ostvaruje plasman u Superligu

4. OK Don Bosco

5. OK Zadar

6. OK Veli Vrh

7. ŽOK Nova Gradiška

8. OK Karlovac

9. ŽOK Drenova

10. OK Kostrena