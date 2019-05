[FOTO] CEDEVITA ĆE SE TRESTI, A VIŠNJIK GORJETI: Zadar napravio malo čudo, a sada može i pravu senzaciju

Zadar je usred Zagreba pobijedio Cedevitu te izjednačio na 2-2

Igrat će se peta! Zadar je u Zagrebu napravio ono za što su mu mnogi nakon prve dvije utakmice i dva poraza šanse mjerili u promilima. Izjednačio je polufinalnu seriju protiv Cedevite na 2-2 i za tri dana na svom će Višnjiku, bez dvojbe punom, imati priliku kreirati povratak koji definitivno spada u kategoriju senzacionalnih.

Pogotovo imajući na umu da je i drugu pobjedu ostvario bez svog najboljeg strijelca Marija Littlea, ali baš je njegov odlazak ispao klik koji je trebao Nazorovoj momčadi da od gotovog Cedeviti napravi veresiju. A, što je najbolje od svega, u majstorici više ni favoriti nisu favoriti. Uopće malo tko jest na Višnjiku kakav god Zadar bio.

Dvojka za Zadrane

Nazor je po iznenađenje krenuo s postavom u kojoj su tri visoka, Žorić, Dašić i Špralja, i premda je Cobbs maksimalno vukao u leđa, Zadrani su to uspjevali ispratiti. Prije svega jer su radili isto i oni, u svojim gabaritima, ali i imali vanjski šut, kojemu se pridružila unutarnja linija kada se Dašiću priključio Žorić.

Bila je to posve drugačija slika od posljednjeg zadarskog gostovanja u Zagrebu, tada, doduše, u Draženovu domu kada ih je u tranziciji uništavao Ramljak kojeg su danas usporila dva rana prekršaja, a sudeći prema pljesku Dvojke svakom njihovom ubačaju, gosti su imali i publiku na svojoj strani iako nije bilo onih najvatrenijih Zadrana koji bi još obogatili kulisu.

Stvari su se počele mijenjati ili, ako hoćete, sjedati na svoje mjesto kada je u igru ušao Pullen pa je gostujućih 26:18 Cedevita kao prebrisala krpom, ali ispalo je kratkog vijeka jer je Zadar opet “digao sidro” otplovivši na 43:35. No i Cedevitina barka opet je zaveslala jače, a da je ušla Cobbsova trica s istekom vremena, mogla je i prva proći kroz ciljnu ravninu poluvremena. Što, sumirajući prikazano u prvih 20 minuta, i ne bi bio realan ishod.

Ono što je Rimca na klupi moglo barem malo umiriti, jest da je njegova momčad djelovala i daleko bolje u ovoj seriji, dok su Zadrani teško mogli bolje od ovoga, stoga je jedino pitanje za drugi dio stajalo hoće li Cedevita prebaciti iz treće u barem četvrtu i ondje se zadržati malo više od kratkih bljeskova, što bi za kratku zadarsku klupu (opet s pet igrača) ipak bilo previše.

Bašićeve trice

Nije da smo očekivali to odmah na početku treće četvrtine, ali činilo se da bi to moglo biti to kada je Cook izašao zbog dva prekršaja već nakon 52 sekunde, što je ispalo plus za Cedevitu jer je Murić radio sjajan posao koji je narančaste uz “pomoćnike” Bošnjaka i Stipanovića uputio do najvećih 55:48. Međutim, u hipu su plavi s Višnjika spremili odgovor upakiran u dvoipolminutnu seriju 11-0 i u 28. minuti Zadar je vodio 59:55.

To više ni u kojem slučaju nije mogla biti šetnja za prvake kod kojih je Rimac na klupi zaledio Cobbsa i Cooka koji se odledio šest minuta prije kraja u koje je Zadar ušao s +5 kada je Bašić s dvije trice iz svlačionice digao doslovno cijelu Dvojku na noge koja je napravila domaćinsku atmosferu – za goste. Koji su dvije i pol minute prije kraja – riješili utakmicu. Cedevita nije cijelu vječnost mogla pogoditi koš, dok su Zadrani svoje ludilo pretvorili u 78:65 i pobjedu koja će opet zapaliti Zadar kada to ove sezone više nije bilo realno.

Prvenstvo Hrvatske, polufinale, četvrta utakmica:

Cedevita – Zadar 78:84 (18:24, 24:20, 17:18, 19:22)

Cedevita: Bašić 17, Marić 5, Žorić 18, Magarity 5, Krajina, Dašić 13, Brzoja 6, Vuković, Špralja 7, Božić 13

Zadar: Pullen 16, Cobbs 5, Krušlin 9, Katić, Žganec 3, Stipanović 14, Banić 6, Bošnjak 13, Cook 6, Ramljak 2, Mustapić, Murić 4