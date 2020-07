Nakon što je postalo jasno da mu PSG neće ponuditi novi ugovor, urugvajski napadač Edinson Cavani bacio se u potragu za novim klubom. Prema posljednjim informacijama na pragu je Rome. Kako stvari stoje mogao bi postati njihov igrač sredinom idućeg tjedna. Prije Rome povezivalo a se s Atletico Madridom, Newcastleom i Interom.

Reports continue to emerge from Uruguay that Edinson Cavani is on the verge of agreeing personal terms with Roma https://t.co/YKQzOSxhaN #ASRoma #PSG #FCIM #Uruguay pic.twitter.com/VPSSZpVboN

