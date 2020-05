CAVANI ODBIO SIMEONEA I ATLETICO MADRID: Dogodio se veliki preokret, sada želi otići u redove drugog velikana?

Slavni urugvajski napadač, 33-godišnji Edison Cavani, gotovo sigurno će napustiti redove francuskog prvaka Paris Saint Germaina ovog ljeta nakon što mu istekne ugovor.

Već se dugo piše kako bi karijeru trebao nastaviti u redovima španjolskog prvoligaša Atletico Madrida i činilo se kao da posao još samo treba biti i službeno potvrđen, no čini se da je došlo do velikog preokreta.

Kako javlja talijanski Sport Mediaset, Cavani je nazvao trenera Atletica Diega Simeonea i rekao mu kako ne planira doći u njegovu momčad.

Sky – Inter turn attention to Cavani, contact has been ongoing for few days https://t.co/G27BfHpHiw

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) May 19, 2020