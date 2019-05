CASILLAS PODIJELIO S FANOVIMA VELIKU VIJEST I ODGOVORIO NA GLASINE: ‘Znat ćete kada dođe taj dan, ali on još nije stigao’

Španjolski vratar nedavno je završio u bolnici

Dobro jutro svima. Ne, ne idem u mirovinu. Znat ćete kada dođe taj dan, ali on još nije stigao. Do tada, samo polako. Jučer sam imao pregled kod doktora Felipea Maceda i sve je prošlo dobro. To su sjajne vijesti i želio sam ih podijeliti s vama. Poručio je to legendarni španjolski vratar Iker Casillas nakon što su stigle glasine da se definitivno oprostio od igračke karijere.

IKER CASILLAS DOŽIVIO INFARKT: Jedan od najvećih vratara svih vremena hitno prebačen u bolnicu

Doživio infarkt

Nogometni svijet ostao je u šoku početkom svibnja kada je 37-godišnjem Casillasu pozlilo na treningu i nakon čega je prebačen je u bolnicu, gdje su mu rekli da je doživio infarkt.

Prema prvim informacijama koje su stizale u javnost govorilo se da mu je nogometna karijera gotova. Međutim, Casillas se izvrsno oporavio te je iz bolnice otpušten nakon pet dana. Portugalska novina O Jogo objavila je kako će uskoro objaviti kraj igračke karijere te da će mu Porto neposredno nakon toga ponuditi neku funkciju u klubu. No, on je to sada demantirao.