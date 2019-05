CAROLINA NASTAVILA BAJKU I POMELA NEW YORK: Hurricanesi izborili finale Istoka

Hokejaši Caroline izborili su finale Istočne konferencije

Hokejaši Carolina Hurricanesa izborili su plasman u finale doigravanja Istočne konferencije NHL lige nakon što su pobijedili New York Islanderse sa 5-2 i u seriji na četiri pobjede slavili sa 4-0.

Nakon što su u prvom krugu doigravanja izbacili aktualne prvake Washington Capitalse (4-3), Hurricanesi su u stilu svog imena ‘uraganski’ prošli polufinalnu seriju protiv Islandersa i daleko lakše nego što se očekivalo izborili finale Istoka.

Prva metla u povijesti

Carolina je prvi put u svojoj povijesti u doigravanju nekoga počastila ‘metlom’ i prvi put nakon 2009. stigla do konferencijskog finala.

U četvrtoj utakmici gosti su poveli, no bili su ravnopravni tek u prvih 20 minuta koji su okončani rezultatom 1-1. U drugoj dionici domaćin je zabio tri gola u prvih osam minuta, a na početku posljednje trećine i četvrti u nizu za razriješenje svih dvojbi. New York je do kraja tek ublažio poraz.

Strijelci za Carolinu bili su Sebastian Aho (4:44), Teuvo Teravainen (22:11), Greg McKegg (23:17), Justin Williams (28:51) i Andrej Svečnikov (55:13), dok su strijelci za goste bili Mathew Barzal (2:30) i Brock Nelson (58:51).

‘Bili smo sjajni’

“Sjajno smo odradili ovu seriju, pritiskali smo i pritiskali. Nije bilo lako, ali smo bili sjajni,” kazao je Williams.

Carolina će u finalu Istoka igrati protiv Boston Bruinsa ili Columbus Blue Jackets, gdje je rezultat nakon četiri utakmice 2-2.

“Nama je svejedno, nemamo nekog favorita. Spremni smo za idući korak,” kazao je branič Justin Faulk.