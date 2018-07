ČAROBNI TRENUCI U MOSKVI: Kad je sudac označio kraj nastalo je nezapamćeno ludilo, vikalo se, skakalo, plakalo….

Hrvatska će u nedjelju protiv Francuske igrati u finalu.

Čarobna ruska priča hrvatske reprezentacije se nastavila i u Moskvi i po prvi put u povijesti ‘Vatreni’ će igrati u finalu svjetskog prvenstva. Teško je opisati ludilo koje je nastalo na tribinama Lužnikija kada je turski sudac Cuneyet Cakir u 120. minuti svirao kraj.

STIGLE PRVE FOTKE IZ SVLAČIONICE: Među Vatrene se spustio legendarni kapetan, Rebić oduševio izbornika

Vikalo se, skakalo, plakalo nakon još jedne šokante večeri koja je i treći put uzastopce završila hrvatskim slavljem.

Grdović na tribinama

Na tribinama velebnog moskovskog stadiona bio je i Mladen Grdović kojeg su pozvali hrvatski nogometaši i sada ‘fešta može’ početi. Ali, ne predugo jer ‘Vatrene’ za nekoliko dana na istom stadionu očekuje okršaj s Francuzima za svjetski tron.

Okršaj ‘Vatrenih’ i ‘Gordog Albiona’ na moskovskom stadionu Lužnjiki odigan je u sjajnoj atmosferi pred 78.011 gledatelja.

Bio je to pravi spektakl na terenu, ali i na tribinama. Navijača je bilo podjednako, po desetak tisuća na svakoj strani. Nažalost, rani pogodak engleske vrste šokirao je hrvatske navijače i u prvom poluvremenu Englezi su vodili i na tribinama.

Vida na udaru

“Football’s Coming Home, it’s coming home,” pjevali su Englezi koji su u tom trenutku prvi put nakon 1966. barem neko vrijeme u finalu svjetskog prvenstva.

Poseban tretman imao je Domagoj Vida kojeg su ruski navijači uzeli na zub zbog videa u kojem je pružio podršku Ukrajincima. Svaki put kada bi Vida primio loptu, Rusi bi zviždali.

Srećom, hrvatski navijači, ali i reprezentacija u nastavku su ‘probudili’.

“U boj, u boj za narod svoj,” orilo se stadinom. Pjevalo se “Srce vatreno”, “Moja domovina,” a kako je rastao pritisak naših igrača na terenu, tako su i navijači bili sve glasniji.

Kada je Ivan Perišić u 68. minuti zabio za 1-1 na stadionu je nastala ludnica, naravno, među hrvatskim navijačima, a potpuni kaos je zavladao deset minuta prije kraja produžetka kada je “Super Mario” zabio za 2-1.

Englezi su za ovo SP spremili posebnu pjesmu “England are in Russia, drinking all your vodka, England’s going all the way! Ali, samo do St Peterburga i susreta za broncu.

Utakmica je igrana na stadionu Lužnjiki koji je otvoren 1956. godine kao Središnji stadion Lenjina. Nakon toga najveći sportski stadion u Rusiji je tri puta renoviran.

Na Lužnjikiju je bilo otvaranje i zatvaranje OI u Moskvi 1980. godine, finale Kupa Uefa 1999. godine, te finale Lige prvaka 2008.

Na njemu je održana i ljetna Univerzijada 1973. kao i svjetsko atletsko prvenstvo 2013.

Nakon što je 2013. godine zatvoren zbog renovacije, ponovno je otvoren prošlog studenog i izgleda sjajno. Posljednje ušminkavanje stajalo je 350 milijuna eura, a stadion sada u Uefinoj kategorizaciji ima četiri zvijezdice.

Na Lužnjikiju je otvoreno SP utakmicom Rusija – Saudijska Arabija, a bit će igrano i finale. Ukupno će na njegovom travnjaku igrati sedam utakmica ovoga prvenstva.