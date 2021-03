Nogometaši Porta izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala nakon produžetaka izgubili od Juventusa s 2-3, a kako su u prvom susretu slavili s 2-1 prošli su dalje zbog više postignutih golova u gostima.

MOŽE I NA OBRVU, U TREPAVICU: Ovako maestralno i točno asistirao je Ivan Rakitić za 2:2; Ovo mogu samo majstori

Trenutak odluke dogodio se u 115. minuti kada je Sergio Oliveira iz slobodnjaka s više od 25 metara zabio svoj drugi gol za 2-2. Legendarni talijanski trener Fabio Capello kritizirao je zbog tog gola reakciju Cristiana Ronalda i Adriena Rabiota jer su se u trenutku kad je igrač Porta tukao okrenuli i skočili u strahu od lopte, što možete vidjeti ovdje.

“To je neoprostiva pogreška. Ja sam za živi zid uvijek birao igrače koji se ne boje lopte. Oni su se prepali i okrenuli se. To je neoprostivo”, dodao je Capello za Sky.

Trener Juventusa Andrea Pirlo također je progovorio o tom trenutku.

“Nikada nam se nije dogodilo da se igrači u živom zidu okreću. Pretpostavljam da su mislili da je lopta predaleko i da nema opasnosti po gol. Bila je to pogreška, takve se stvari događaju. Igrači nisu mislili da je situacija opasna i primili smo gol”, rekao je Pirlo.

Capello:"Ronaldo's mistake on the wall was the worst mistake, it's unforgivable." #JuvePorto #UCL pic.twitter.com/HVEG3OzNZJ

— Juve Canal (@juvecanal2) March 9, 2021