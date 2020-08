Bio je to veliki dan Hrvata u Le Championnatu, Niko Kovač je ostvario prvu pobjedu na klupi Monaca, Duje Ćaleta-Car je zabio dva, a Toma Bašić jedan gol u pobjedama Marseillea i Bordeauxa.

BRILJANTAN DAN ZA HRVATE U FRANCUSKOM NOGOMETU: Premijerna pobjeda Kovača, Bašić zabio u slavlju Bordeauxa

OM je na gostovanju pobijedio Brest sa 3-2, a drugi i treći pogodak za momčad iz Marseillea zabio je hrvatski branič.

OM je poveo u 20. minuti golom Floriana Thauvina lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora. Samo sedam minuta kasnije bilo je 2-0. Thauvin je ubacio iz slobodnog udarca, a Ćaleta-Car nogom zabio za povećanje vodstva. Domaćin je u posljednjim trenucima prvog dijela smanjio golom Romaina Faivrea.

Ipak, deset minuta prije kraja utakmice Ćaleta-Car je svojim drugim golom na utakmici gurnuo Marseilleu korak do tri boda. Ponovo je iz prekida ubacio Thauvin, a mladi Šibenčanin nakon sjajnog skoka glavom zatresao suparničku mrežu. U posljednjim trenucima susreta Gaetan Charbonnier je smanjio na konačnih 2-3.

