BURIĆ POSLAO PORUKU NAKON OTKAZA U HAJDUKU: Javio se smijenjeni trener Bijelih, evo što je poručio

Splitski prvoligaš trenera je smijenio ranije ovog tjedna

Hajduk je u četvrtak smijenio trenera Damira Burića, koji je klub preuzeo nakon ispadanja iz Europe ranije ove sezone.

Buriću je to bio drugi mandat u Hajduku koji u gostima nije pobijedio od kraja srpnja i utakmice u Varaždinu. No unatoč tome, Hajduk je bio drugoplasirana momčad prvenstva do prije tri tjedna kad je krenuo niz od četiri utakmice u kojoj su upisana dva neriješena rezultata, jedan poraz i jedna pobjeda. Hajduk je najprije odigrao neriješeno 1-1 protiv Dinama, onda je doživio visok poraz na Poljudu od Rijeke 0-4, zatim je prije 12 dana odigrao 1-1 u Zaprešiću i tek je prošli vikend upisao pobjedu (2-1) protiv Istre 1961.

Napustio Split

Njegov nasljednik još nije potvrđen, a pretpostavlja da bi na to mjesto mogao stići bivši trener Bijelih i legendarni igrač Igor Tudor koji bi tako postao već peti trener Hajduka u posljednjih 15 mjeseci

Kako javljaju Sportske novosti, Burić je u Austriji i nakon smjene s klupe splitskoga prvoligaša traži izolaciju.

U SMS poruci je napisao: “Molim vas, treba mi samo malo mira”.