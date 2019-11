BURIĆ OSTAO BEZ PETORICE ZA DINAMO: Trener Hajduka dao veliki kompliment žestokim rivalima: ‘To bi bilo vau’

Dinamo je nakon 14 odigranih kola prva momčad na tablici i na dobrom je putu da obrani naslov prvaka

U petak u 18 sati počet će najveći derbi hrvatskog nogometa, sraz Dinama i Hajduka, na stadionu Maksimir u Zagrebu. Modri u taj dvoboj ulaze kao prvoplasirana momčad na tablici s 34 boda, a Splićani su drugi s četiri boda manje i utakmicom više. Susret je najavio trener Bijelih Damir Burić koji za utakmicu protiv Dinama ima velikih problema s ozljedama, neće moći računati na pet nogometaša.

Loši uvjeti su utjecali

“Juranović sigurno ne ide na put, zatim nema Posavca, Bradarića, Jaira, Bulosa. To su oni igrači koji ne putuju s nama”, rekao je na konferenciji za medije.

Na pitanje jesu li loši uvjeti razlog ozljeda Burić je odgovorio: “Mijenjanje podloge ima ulogu u tome. Pokušavamo neke igrače izvaditi i maknuti, da odrade samo djelomične treninge, ali ne uspiješ to uvijek. To će biti naš problem, ali moramo ga riješiti”.

Uz te ozljede, Hajduku će problem predstavljati da u ekipi ima osam igrača s dva žuta kartona i ako dobiju još jedan propustit će sljedeću utakmicu.

‘Dinamo ima fenomenalne klase’

“Želim rješavati probleme. Imamo to što imamo i sa svojim radom smo došli do ove situacije. Uoči prve utakmice s Dinamom je nedostajao Posavec, Caktaš…I pored toga smo uspjeli pobijediti jak i kvalitetan Dinamo. Ponekad mentalitet pobijedi kvalitetu, vjerujem da će moja momčad to pokazati. Mi odgajamo igrače da bude fair-play. Protiv Lokomotive imamo kontru, mi izbacimo loptu gdje nam klupa Lokomotive čestita. Protiv Osijeka je bilo slično, Nejašmić je izbacio loptu u aut, a sudac je Jairu pokazao žuti karton. To su neke stvari koje bi nas trebale nagraditi, a ne kazniti. Prije svake utakmice kažem da želim fair-play, da se prije svega naši igrači tako ponašaju”, rekao je Burić o toj temi.

Dinamo je nakon 14 odigranih kola prva momčad na tablici i na dobrom je putu da obrani naslov prvaka. Uz nastupe u Hrvatskoj, Dinamo je ove sezone oduševio i u Ligi prvaka gdje nakon četiri kola ima pet bodova i bori se za prezimljavanje. Burić je svjestan da je pred njegovom ekipom težak protivnik.

“Dinamo ima jako širok kadar. Mogu dosta varirati, igrati različite sustave. Imaju igrače fenomenalne klase. Olmo i Petković svojim igrama pokazuju kvalitetu. Dinamo je momčad koja igra Ligu prvaka”, prenosi njegovu izjavu Dalmatinski portal.

Idu po pobjedu

No, bez obzira na sve, Burić je istaknuo da Hajduk u derbiju uvijek ide na pobjedu.

“Pobjeda je uvijek pobjeda protiv velikog rivala. S druge strane kada pogledamo s kojim momčadima igra Dinamo u Ligi prvaka, onda kažeš neriješeno bi bilo vau. To je veliki i dobar protivnik. Straha nemamo, dat ćemo sve od sebe i vidjet ćemo što će biti na kraju”, zaključio je.