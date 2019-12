Utakmica s Istrom mogla bi mu biti posljednja na klupi splitskog velikana

Trener Hajduka Damir Burić stao je u petak pred novinare povodom gostovanja u Istri ove nedjelje. Tom prilikom bio je bez dlake na jeziku. Burić je pod velikim pritiskom iako su Bijeli drugi i sada je odlučio reći što misli o svemu.

“Meni je totalni fokus na momčad, rad, to se neće mijenjati. Ostat ću svoj. To mi još više dajem motivacije da izdržim sve i pokažem momcima kako se s tim nositi“, rekao je pa je odgovorio ostaje li trener nakon Istre.

“To pitanje ste postavili krivoj osobi. Predsjednik Brbić se očitovao, to je sve što je bilo. Ne znam tko dolazi”, kazao je. Zatim je progovorio o podršci kluba.

Destrukcija od početka

“Od prvog trenutka je bila neka destrukcija. Pravu šansu od prvog dana kada sam došao nisam dobio. Ja nisam osjetio dobrodošlicu, a vi ste vidjeli momčad koja je bila prva, dugo se borila za vrh. Pored svega je bilo bušenje na sve strane. Ja sam to prihvatio kao normalno i tako ću nastaviti. Tko me je bušio? Ne bih u detalje, vi znate sve. Tko je to i odakle je to”, poručio je.

Progovorio je i o najvećem problemu u momčadi.

“Jedinu molbu koju sam imao: dovedite mi napadača i da odradimo pripreme. Nijedno od toga nisam dobio. Kreirali smo bezbroj šansi, nedostajao nam je napadač. Svi igrači su na krilnim pozicijama. Ako uzmemo Krstanovića koji je s 38 godina u vrhu liste strijelaca. Osijek ima tri napadača, a mi imamo krilne igrače i uvijek moramo improvizirati. Nemamo profil igrača za igru u 16-ercu. Kada treba zabiti gol onda nam fali igrač u 16 metara. U trenucima kada ideš na sve ili ništa, onda ti protivnik naudi preko kontri”, pojasnio je i nastavio govoreći o onome što se događalo protiv Rijeke kada su izgubili 4:0.

Istina najvažnija

“Ne možemo reći da nas je Rijeka nadigrala. Da smo mi tako odigrali bilo bi svega. Bilo je dosta situacija kada nismo mogli nadomjestiti izostanke. Možeš nadomjestiti jednog igrača, dva možda, ali tri nikako. Trideset kornera u dvije utakmica je pokazatelj dominacije. Nama u tim susretima nedostaje pravi izvođač koji je ozlijeđen. Najvažnije mi da istina izađe na vidjelo. Ovo što sam doživio ovdje u šest mjeseci nisam doživio nigdje. Bio sam trener u Bundesligi, u Ligi prvaka. Ne znam kada ćete imati trenera da se s tim može pohvaliti”, završio je Burić.