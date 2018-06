Genijalna animacija osvanula je na društvenim mrežama Bundeslige.

Na službenom Instagram profilu njemačke Bundeslige objavljena je urnebesna najava utakmice između Argentine i Hrvatske. Nekoliko sati prije početka obračuna u Nižnjem Novgorodu našalili su se prvenstveno na račun Lionela Messija.

Poznato je koliko jedna od najboljih nogometaša u povijesti silno želi donijeti svojoj zemlji prvi naslov nakon Maradoninog 1986. To mu je svojevrsna opsesija s obzirom na to da do sada nije uspio doći do velikog trofeja s reprezentacijom. Uvijek mu je za malo izmakao. Tako je bilo i prije četiri godine u Brazilu kada je Argentina izgubila od Njemačke u sudačkoj nadoknadi.

Sada bi mu pak život mogli zagorčati Vatreni pobijede li u četvrtak navečer.