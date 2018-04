BUFFON SE OGLASIO PRVI PUT NAKON BRUTALNO ISKRENOG ISTUPA: ‘Svaku bih riječ opet ponovio’

Nakon šokantne završnice utakmice između Reala i Juventusa u kojoj je sudac u 93. minuti dosudio najstrožu kaznu za momčad iz Madrida, Gianluigi Buffon još neko vrijeme nije mogao doći sebi.

Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, životinja”, poručio je Gigi Buffona neposredno nakon utakmice s Real Madridom.

Njegov ispad nakon odluke suca Michaela Olivera podigao je dosta prašine. Slavni Talijan odlučio je sada prekinuti šutnju.



“Nema se potrebu ispričavati zbog ničeg jer sam ljudsko biće koji u ono što radi unosi strast, osjećaje i ljutnju. U onom trenutku ne može se očekivati od mene da budem miran. Pokazao sam svoje osjećaje, ali sam jasno rekao što mislim. Možda je to zvučalo sirovo, ali nisam se skrivao te sam rekao što mislim”, kazao je Buffon za Le Iene.

“Nije trebao svirati penal. Iskusniji sudac to ne bi napravio i time postao glavna priča. Uvjeren sam da je pred Oliverom sjajna karijera, ali je premlad da bi sudio takvu utakmicu. Bila je to prekompleksna situacija za tako mladog suca da bi se nosio s njom”, dodao je.

“Moje riječi poslije utkamce nemaju veze s njim. Ne mrzim zbog toga Olivera. Nisam niti ljut na njega. Sve sam to rekao dok sam bio vruć. Osjećao sam se prevarenim. Ne zbog rezultata, nego zbog te noći. Bila je to noć kakva se ne može ponoviti. Mogli smo ispisati nezaboravnu stranicu Juvetusove povijesti. Uz Romin rezultat bilo bi to nevjerojatno”, kazao je.

“Iako sam Juventino, ja sam Talijan i stalo mi je do talijanskog nogometa. Bio sam jako sretan kad sam vodio što je Romi uspjelo. Postao sam emotivan kad smo i mi došli na 3:0. Bilo je to nevjerojatno. Izgubio sam i važnije utakmice od tog, ali način na koji se odvijala ta utakmica..Bilo je predivno i uzbudljivo. Nikad takvo nešto nisam doživio s Juveom. Mislim da to osjećaju i suigrači i navijači”, pojasnio je.

Potom se osvnuo na konkretnu situaciju.

“Nije to bila čista situacija. Ne kažem da nije bio penal, ali je bila dvojbena situacija. U takvoj utakmici, 20 sekundi prije kraja, tako nešto ne bi bilo dovoljno iskusnijem sucu da donese takvu odluku. Siguran sam da bi drugačije odlučio. Ja sam poslije utakmice svojim istupima branio svoje suigrače i navijače. Nisam se suzdržavao jer sam se tako osjećao. Morao sam to izbaciti iz sebe, iako to može naštetiti mojoj reputaciji”, završio je.