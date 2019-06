BUFFON OTKRIO GDJE NASTAVLJA KARIJERU: Talijanska legenda iduće sezone igrat će za jedan od najjačih klubova u Europi

Slavni vratar još ne namjerava objesiti rukavice o klin

Iako je ranije najavljivao da igra posljednju sezonu u karijeri vratarska legenda Gainluigi Buffon promijenio je odluku. Talijan bi prema svemu sudeći mogao još jednu sezonu ostati na Parku prinčeva. To je suprotno onome što se do sada mislilo s obzirom na to da su iz Francuske dolazile informacije da mu neće ponuditi produžetak suradnje.

Sretan u Parizu

“Klub mi je ponudio novi ugovor i zbog toga sam jako sretan. Uskoro ćemo se sastati pa ćemo vidjeti što će biti. Sretan sam u Parizu. Percepcija francuske lige u Italiji je jako pogrešna. Ovdje ima puno talentiranih igrača i momčadi poput Lillea i Lyona koji bi bili među pet u Serie A. Mislim da je Ligue 1 rame uz rame s talijanskom”, kazao je Buffon za Sky.

“U prilog tomu govori i podatak da smo mi izgubili od Rennesa u finalu Kupa. Također, oni su u Europskoj ligi slavili protiv Arsenala. Prvenstvo su pak završili na osmom mjestu što znači da je liga na visokoj razini. Trebali bi biti malo ponizniji kada ocjenjujemo druga prvenstva”, završio je.