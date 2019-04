BUDUĆI HRVATSKI IZBORNIK BOCNUO PETROVIĆA: ‘Nikad ne bih dopustio ono što je on napravio’

Pisalo se kako je sportski direktor Cedevite navodno sve dogovorio s ljudima iz HKS-a

Nakon debakla hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvensvo u Kini očekivala se brza smjena izbornika Dražena Anzulovića. Međutim, HKS ga još uvijek nije smijenio, ali čini se da bi se to uskoro moglo dogoditi. Sve su češća nagađanja da bi trebao zamijeniti Veljko Mršić, aktualni sportski direktor Cedevite.

AKO ĆEMO VJEROVATI ONOM ŠTO SMO ČULI, ONDA SMO RAZGOVARALI S NOVIM KOŠARKAŠKIM IZBORNIKOM: ‘Oni to trebaju odlučiti’

“Do daljnjeg sam sportski direktor Cedevite. Sve ostalo su špekulacije. Vidjet ćemo što će donijeti bliža budućnost”, rekao je Veljko Mršić za Hrvatski radio. Ovim putem potvrdio je da bi napustio svoju klupsku dužnost dođe li kormilo reprezentacije.

Ne može zajedno

“Oboje ne može zajedno. Nisam takav čovjek i ne bih to dopustio. Uostalom, kad je bio Aco Petrović izbornik reprezentacije i sportski direktor Cibone govorili smo da to nije u redu. Ako dođe do takve stvari na suprotnoj strani, ne bi bilo korektno”, poručio je.

Nakon što nisu uspjeli izboriti za nastup na SP-u u Savezu se nadaju da bi reprezentacija mogla dobiti pozivnicu za olimpijske kvalifikacije.

“U ovom trenutku razgovarati o tome je predaleko. Treba vidjeti kako će proći Svjetsko prvenstvo, kako će se plasirati europske selekcije u Kini pa će se znati više o tome”, završio je.