BUDUĆA ZVIJEZDA BARCELONE ZNA GDJE JOJ JE MJESTO: Njegove riječi posebno će oduševiti Ivana Rakitića

Hrvatski reprezentativac i dalje bi trebao zadržati svoju poziciju u sastavu

Sedamdeset pet milijuna eura platila je u siječnju Barcelona nizozemskom Ajaxu za 21-godišnjeg veznjaka Frenkieja de Jonga. Potpuno očekivano postavilo se pitanje čije će mjesto zauzeti u početnom sastavu. Većinom se nagađalo kako će Ivan Rakitić biti premješten na klupu iako je jedan od igrača bez kojih Ernesto Valverde ne slaže momčad.

Također, nagađalo se i da će Vatreni napustiti Camp Non, no za sada je sve u domeni glasina. Ono što mu ide u prilog riječi su mlade zvijezde. Naime, skromni Nizozemac ne očekuje da će biti starter u Barceloni. To je pomalo iznenađujuće jer dolazi kao zvijezda nakon što je s Ajaxom izbacio Real Madrid i Juventus u Ligi prvaka.

Ajax i Barca nisu isto

“Tamo idem s velikom željom da uspijem i radit ću naporno kako bih zaslužio mjesto u momčadi”, rekao je De Jong.

Katalonski Sport navodi kako je nizozemski reprezentativac svjestan da Ajax i Barceloni nisu isto i da ga čeka puno veća konkurencija.

Što je s Rakitićem?

Sport je, također, prenio tekst talijanske Gazzette dello Sport u kojem se navodi da je Vatreni sve dalje od prelaska u Inter. Zasluge za to pripisuju Valverdeu, koji želi njegov ostanak u klubu. Španjolac ga smatra nezamjenjivim dijelom njegovog projekta i, tvrde, sve će napraviti da ostane.

“Želim ostati i nadam se da trener i predsjednik to isto žele”, rekao je Rakitić prije par dana, ali je i ostavio vrata otvorena za odlazak dodavši kako je sve moguće.

Sport pak zaključuje kako sve ide u prilog tomu da će ostati.

“Ivan je bliže ostanku u Barceloni nego što je to bio slučaj posljednjih nekoliko mjeseci”.