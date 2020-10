To je bio jedini pogodak domaćina

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir zabio svoj prvi gol u dresu Osasune i to u prvom nastupu za taj klub. Međutim, tri boda otišla su na stranu Atletico Madrida kojeg su ugostili 8. kolu španjolskog prvenstva. Atletico je slavio s 3:1. Joao Felix načeo je domaćine s bijele točke u 43. minuti.

U 48. pak to nije uspio ponoviti nakon što je promašio najstroži udarac, no u 69. se opet upisao u strijelce.

Budimir je ušao u igru u 68. minuti, a na scenu je stupio u 80. Nakon ubačaja Garcije skočio je na petercu i poslao loptu u mrežu pokraj Jana Oblaka.

Osasuna se ipak nije u potpunosti uspjela vratiti. Štoviše, u 88. minuti primili su i treći pogodak kada je Torreira bio precizan.