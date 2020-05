Slika Stevea McLarena kako s kišobranom u ruci izgubljeno gleda poraz engleske reprezentacije protiv Hrvatske postala je dio nogometne povijesti. Momčad Slavena Bilića slavila je 3:2 prije gotovo 13 godina na Wembleyju i zatvorila Englezima vrata Eura.

“Utakmica s Hrvatskom gotovo me ubila, ali sam preživio. Definitivno je to bio najteži trenutak moje karijere. No, sve se događa s razlogom, postao sam odlučniji. Promijenio sam se”, priznao je svojevremeno McLaren kojeg su engleski mediji nazvali “budala s kišobranom”.

Pobjedom Hrvatske,n a Euro 2008. su otišli Rusi, a Englezi ostali kod kuće, a McLaren se u subotu navečer još jednom prisjetio tog poraza.

“Sjećam se kako sam nakon te utakmice pitao psihologa kako da iz ovoga izađem u komadu. Nije mi bilo ugodno napustiti kuću, spavaću sobu, biti među ljudima. Psiholog mi je samo rekao: ‘Otiđi u pećinu, zaključaj se na tjedan ili deset dana, zapiši svoja iskustva, što god si naučio, dobro i loše, zatvori tu knjigu i nastavi s trenerskim poslom. Da nisam imao nekoga da mi to kaže ne bih to napravio. Ali na kraju sam upravo to napravio. To mi je bila trauma i jedino ako shvatiš da imaš problem možeš se oporaviti i potražiti pomoć. Morate pričati o tome i biti iskreni oko toga”, kazao je McLaren z Sky Sports.

#OnThisDay in 2007. #England lost 2-1 against #Croatia meaning they failed to qualify for the European championships. Steve McLaren being named as the wally with a brolly. pic.twitter.com/FT5hFFVqoy

Hrvatska je i prije tog susreta izvadila vizu za EP, dok je Englezima trebao bod. No, Bilić i njegovi odabranici nisu imali milosti. Bila je to jedna od najvećih hrvatskih pobjeda u povijesti, a strijelci su bili Kranjčar (8), Olić (14) i Petrić (77), a za domaćine Lampard (56-11 m) i Crouch (65). Bilić je bio na hrvatskoj, a Steve McClaren engleskoj klupi. Mediji su nakon te utakmice ‘razapeli’ McClarena, a dobio je i nadimak “Wally with the Brolly” jer je utakmicu vodio s velikim kišobranom u ruci.

"I said 'How the hell do I come out of this in one piece?' Because I didn't feel like leaving the house."

Steve McClaren says he needed the help of a psychologist following his England team's 3-2 loss to Croatia at Wembley which resulted in failure to qualify for Euro 2008. pic.twitter.com/ovb2WJnbuG

