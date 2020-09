Bio je ovo šesti međusobni susret Hrvatske i Portugala i peta pobjeda aktualnih europskih prvaka uz jedan remi

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom 1-4 (0-1) od Portugala u Portu u susretu 1. kola skupine 3 Lige A započela je svoj nastup u drugom izdanju Lige nacija. Veliki poraz izabranika Zlatka Dalića izazvao je brojne reakcije medija u susjedstvu.

DALIĆ NA PRESICI U IZDANJU U KAKVOM GA NISMO NAVIKLI VIDJETI: Izbornik sasuo paljbu po igri Vatrenih, Portugalci otkrili bizaran potez Hrvata

Naslovi na portalima

“Mogu oni i bez Ronalda! Poker Portugala protiv nemoćnih Hrvata”, naslov je u Kuriru.

“Portugal bez Cristijana? Nikakav problem, Hrvati naučili na teži način”, navode Sportske.net.

“Portugal i bez Ronalda dominantnom igrom deklasirao Hrvatsku”, piše Avaz.ba, a žestok je bio Blic.

“Portugalci ponizili Hrvate bez Ronalda. Četiri puta matirali Livakovića, a broj golova mogao je biti dvocifren.”

“Hrvati primili 4 gola od surovih Portugalaca, mogli su još toliko da ih sreća i vratar nisu čuvali”, naslov je u Telegrafu.

“Nogometaši Portugala nastavili dominaciju u Europi i pobijedili blijede Hrvate”, navodi Klix.ba.

“Debakl Vatrenih. Portugal bez Ronalda deklasirao Hrvatsku”, piše Alo.rs.

Livaković spašavao

Portugal je, inače, poveo pred kraj prvog poluvremena golom Joaoa Cancela (41), na 2-0 povisio je Diogo Jota (58), za 3-0 strijelac je bio Joao Felix (70), da bi u sudačkoj nadoknadi svaki sastav postigao po pogodak. Prvo je u prvoj minuti nadoknade Petković (90+1) smanjio na 3-1, da bi u posljednjim sekundama Andre Silva (90+4) pogodio za konačnih 4-1.

Hrvatska je uz veliku dozu sreće i odličnim obranama Livakovića držala 0-0 do 41. minute no tada više ništa nije moglo spasiti očajnu Hrvatsku kada se Joao Cancelo još jednom izbio za prostor za udarac te s 20 metara pogodio sam gornji desni kut Livakovićeva gola.

Početkom nastavka Portugal je stigao i do drugog gola.

Guerreiro je u 58. minuti prebacio Jedvaja iza čijih leđa je utrčao Diogo Jota koji se potom sjurio u kazneni prostor i s 10-ak metara mirno svladao Livakovića. I Livakoviću je u drugom poluvremenu popustila koncentracija što se pokazalo u 70. minuti kada mu je prizeman udarac Joaoa Felixa koji je išao poprilično po sredini gola prošao ispod tijela u mrežu.

Hrvatska je uspjela postići pogodak početkom sudačke nadoknade kada je Perišić osvojio loptu na 30-ak metara od portugalskog gola i dodao Rebiću koji je odlično proigrao Petkovića koji je utrčao u kazneni prostor domaćih i pogodio za 3-1.

Ipak, na samom isteku utakmice Andre Silva je u gužvi pred našim vratima nakon još jednog udarca iz kuta bio brži od Jedvaja i skrenuo loptu u gol za konačnih 4-1.

Bio je ovo šesti međusobni susret Hrvatske i Portugala i peta pobjeda aktualnih europskih prvaka uz jedan remi. Hrvatska je u tih šest susreta postigla samo dva pogotka uz 12 primljenih.