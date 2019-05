BRUTALAN NOKAUT BRAZILSKE LEGENDE: Bivšu zvijezdu UFC-a poslao na spavanje za 29 sekundi, Amerikanac nije znao što ga je snašlo

JUST. LIKE. THAT! Cosmo Alexandre knocks out Sage Northcutt 29 seconds into the first round 👊 @CosmoAlexandre #WeAreONE #EnterTheDragon #Singapore #MartialArts pic.twitter.com/Nh32Z1LNjU

— ONE Championship (@ONEChampionship) May 17, 2019