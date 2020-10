Nogometaše talijanskog Intera u utorak u 2. kolu Lige prvaka očekuje važno gostovanje u Ukrajini kod Šahtara.

Prošlog tjedna, u 1. kolu Lige prvaka, Nerazzurri su odigrali 2:2 s njemačkom Borussijom Monchengladbach. Njemačka momčad bila je jako blizu pobjede, no pak, u posljednjim trenucima susreta Romelu Lukaku je svojim drugim golom izborio remi.

Ukrajinski Šahtar isti je dan napravio najveće iznenađenje prvog kola, nakon što je s 3:2 pobijedio Real usred Madrida i jasno je da Talijane očekuje jako težak zadatak.

#Inter winger Ivan Perisic said he’s convinced the Nerazzurri will ‘make it’ to the knockout stages of the #ChampionsLeague this season. https://t.co/DzIr9uMI8S#InterBorussia #FCIM #UCL #SerieA #Calcio pic.twitter.com/zJ5K3sM3Rt

— footballitalia (@footballitalia) October 22, 2020