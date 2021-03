Prije dvije godine proslavio se kada je spriječio Suarezov udarac

Nogometaši Porta izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala nakon produžetaka izgubili od Juventusa s 2-3, a kako su u prvom susretu slavili s 2-1 prošli su dalje zbog više postignutih golova u gostima.

Trenutak odluke dogodio se u 115. minuti kada je Sergio Oliveira iz slobodnjaka s više od 25 metara zabio svoj drugi gol za 2-2. Legendarni talijanski trener Fabio Capello kritizirao je zbog tog gola reakciju Cristiana Ronalda i Adriena Rabiota jer su se u trenutku kad je igrač Porta tukao okrenuli i skočili u strahu od lopte, što možete vidjeti ovdje.

“To je neoprostiva pogreška. Ja sam za živi zid uvijek birao igrače koji se ne boje lopte. Oni su se prepali i okrenuli se. To je neoprostivo”, dodao je Capello.

Ne znam stvarno što se dogodilo. Zna se tko kod nas ide u živi zid, mi ih sami naposljetku i biramo i nikad ranije se ovakva situacija nije dogodila, nikad nisu okrenuli leđa. Ne mislim da su se možda preplašili lopte, više mi se čini da su mislili kako je predaleko da bi se ugrozio gol. Nisu dovoljno osjetili opasnost kod tog slobodnog udarca”, odgovorio je Pirlo i zaključio tu temu:

‘Igrači nisu osjetili opasnost slobodnog udarca’

“Bila je to obična pogreška, obično se takvo što ne dogodi inače, igrači nisu osjećali da je to opasna situacija i primili su gol. I to je to”.

SLAVNI BBC NAKLONIO SE POTEZU VATRENOG: ‘Suarez je već počeo slaviti, ali nije računao na dovitljivog Hrvata’

A nakon ovog gola mnogi su se navijači Intera sjetili Brozovićevog ‘krtokodila’, odnosno poteza s utakmice s Barcelonom iz 2018. kada se bacio na travnjak i tijelom zaustavio loptu koju je Luis Suarez iz slobodnjaka poslao prema golu.