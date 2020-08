BROZOVIĆEV INTER I MANCHESTER UNITED UŠLI U POLUFINALE EUROPSKE LIGE: Crveni vragovi tek u produžecima svladali Kopenhagen

Talijanski Inter i engleski Manchester United prvi su polufinalisti ovosezonske Europske lige.

LUKAKU ODVEO INTER U POLUFINALE EUROPSKE LIGE I UPISAO SE U POVIJEST: Ovo još nikome nije uspjelo

Inter je Dusseldorfu s 2-1 svladao njemački Bayer Leverkusen, a Manchester Utd. je u Kolnu nakon produžetaka s 1:0 bio bolji od Kopenhagena.

Inter je protiv Bayera došao u vodstvo u 15 minuti pogotkom Barelle, a Lukaku je šest minuta kasnije povećao na 2-1. Jedini strijelac za njemačku ekipu bio je Havertz u 24. minuti.

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović je odigrao cijeli susret za Inter.

U drugoj utakmici Manchester United je nakon produžetaka pobijedio Kopenhagen i postao drugi polufinalist Europske lige.

Nakon što je regularni dio završio bez pogodaka, utakmica odlazi u produžetak i u 95. minuti Bjelland radi prekršaj na Martialu u kaznenom prostoru, sudac dosuđuje jedanaesterac i nakon provjere VAR-om odluka je potvrđena. Bruno Fernandes dovodi Manchester United u vodstvo. Nakon toga Kopenhagen se nije uspio vratiti u igru.

Ova četvrtfinala su se igrala u posebnom formatu ove godine zbog pandemije koronavirusa, ne igraju se uzvrati i polufinaliste odlučuje jedna utakmica

Inter – Bayer Leverkusen 2:1

Manchester United – Kopenhagen 1:0

120′ Gotova je utakmica, Manchester United je s 1:0 pobijedio Kopenhagen i prošao u polufinale Europske lige.

95′ Manchester je konačno postigao gol protiv Kopenhagena, u petoj minuti prvog produžetka Fernandes je zabio iz jedanaesterca.

90′ + 8′ Regularni dio utakmice između Manchester Uniteda i Kopenhagena završen je 0:0 i sada se u Kolnu igraju produžeci.

