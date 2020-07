BROZOVIĆ UPAO U VELIKE PROBLEME: Vozio je pod utjecajem alkohola, prošao kroz crveno svjetlo pa ostao bez vozačke dozvole?

Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač talijanskog Intera Marcelo Brozović izgubio je vozačku dozvolu nakon što je uhvaćen kako vozi u alkoholiziranom stanju, javlja Corriere della Sera.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u subotu, kad je Brozović svojim vozilom Rolls Royce Cullinan prošao kroz crveno svjetlo u blizini noćnog kluba u Milanu.

Antonio Conte keeps on insisting for Arturo Vidal, so Brozovic goes out and gets drunk, passes a red light and get his driving licence taken… pic.twitter.com/JcjMKJFpir

— Uncle Sharma (@RSharmzz) July 12, 2020