Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak milanskog Intera Marcelo Brozović uhvaćen je u vožnji pod utjecajem alkohola i oduzeta mu je vozačka dozvola, objavio je u nedjelju talijanski dnevnik Corriere della Sera. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u subotu, kad je Brozović vozilom Rolls Royce Cullinan prošao kroz crveno svjetlo u blizini noćnog kluba u Milanu.

Brozovića je potom presrelo i zaustavilo policijsko vozilo, a policijski službenici su kod vozača izdisajnim testom ustanovili veću količinu alkohola od dopuštene gornje granice. Talijanski dnevnik naveo je da je 27-godišnji hrvatski reprezentativac vozio automobil s njemačkim registarskim oznakama te da je zbog počinjenih prekršaja ostao bez vozačke dozvole.

Nakon toga mnogi su se pitali hoće li ga trener Antonio Conte kazniti, ali Vatreni je dva dana kasnije startao protiv Torina, kao i u četvrtak navečer protiv SPAL-a u gostima. I već je u petoj minuti skoro zabio za vodstvo no njegov udarac s vrha 16-erca odsjeo je na vratnicu. Odmah potom stigao je komentar James Horncastlea s The Athletica.

Broz hit that post like he was going through a red light

— James Horncastle (@JamesHorncastle) July 16, 2020