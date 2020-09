Vatreni bi nakon pet i pol godina mogao napustiti Italiju

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović sve je bliže izlaznim vratima Intera. Da je navodno nepoželjan objavila je i ugledna Gazzetta dello Sport prošlog tjedna.

“Brozovićevi ispadi i izljevi bijesa nisu bili nadomješteni dovoljno dobrim igrama na terenu da bi Conte tolerirao njegove aktivnosti u slobodno vrijeme, pa je Inter objavio da je Brozović, koji je do jučer bio nezamjenjiv, na prodaju. On je zločesti dečko. Ne može ga se trpjeti ako nastupi na terenu prevagnu u usporedbi na ono što radi izvan njega. No na žalost, čini se da je Brozović jedan od puno nogometaša čiji su ispadi zasjenili veliki talent”, objavila je Gazzetta u tekstu posvećenom Hrvatu.

A gdje bi Vatreni mogao nastaviti karijeru? Već neko vrijeme spominje se interes Bayerna. Oni u Hrvatu vide savršenu zamjenu za Thiaga Alcantaru, koji ne namjerava ostati u Bavarskoj te budućnost vidi na Anfieldu.

Florian Plettenberg s njemačkog Sport1 tvrdi da je Brozović još uvijek vruća tema u Bayernu te da njemački prvak i Inter pokušavaju pronaći rješenje kako bi realizirali transfer. Međutim, napominje kako još uvijek nema konkretnih pregovora i naglašava kako potencijalni dogovor oko Brozovića nije povezan s Ivanom Perišićem.

Kao što je poznato krilni napadač proveo je sezonu na posudbi u Bayernu, no za sada još uvijek nije postignut dogovor oko otkupa njegova ugovora.