[VIDEO] BROZOVIĆ MAJSTORSKI ASISTIRAO U FINALU EUROPSKE LIGE: Nakon ove njegove ‘lopte s očima’ obrana Seville ništa nije mogla napraviti

Nogometaši Intera u finalnoj utakmici Europske lige su u 36. minuti su izjednačili na 2:2 protiv Seville. Zabio je urugvajski stoper Diego Godin, a lijepo mu je asistirao hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović.

SEVILLA – INTER: Ludnica u Kölnu, četiri gola su pala u 35 minuta, Brozović majstorski asistirao

Brozović je asistirao iz slobodnog udarca, a Godin je neobranjivo pogodio s pet metara.

INSTANT RESPONSE! @diegogodin nods home to bring us back on level terms!

COME ON!!!! #SevillaInter 2⃣-2⃣ #UELfinal #UEL #FORZAINTER

— Inter (@Inter_en) August 21, 2020