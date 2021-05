Brozović je u utakmici protiv Rome postigao vodeći pogodak za Inter

Novi talijanski prvak Inter je na San Siru pobijedio Romu sa 3-1, a Nerazzurri su poveli u 11. minuti preko Marcela Brozovića koji je počeo i završio akciju za gol.

BROZOVIĆ MAJSTORSKI ZABIO ZA INTER U DERBIJU PROTIV ROME: Pogledajte pogodak Vatrenog

Brozoviću je to bio drugi gol ove sezone i prvi nakon onog koji je postigao 31. listopada prošle godine u remiju protiv Parme. Brozović je taj pogodak proslavio na poseban način, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Devet minuta kasnije Matias Vecino je zabio za 2-0, a u 31. minuti je smanjio Henrik Mhitarjan. U posljednjim trenucima susreta pobjedu Intera je potvrdio Romelu Lukaku. Brozović je igrao cijeli susret, dok je Ivan Perišić igrao do 59. minute.

Nije pazio

Talijanski mediji su dan nakon utakmice otkrili da je Brozović u tom susretu napravio jednu nespretnu pogrešku koja je prošla nezamijećeno.

Hrvatski reprezentativac je obukao hlačice iz stare garniture dresova, koje su na sebi imale stari grb i u njima odigrao cijelu utakmicu.

Inter je krajem ožujka promijenio grb. Do sada su na njemu bila slova “F, C, I i M”, koja su bila isprepletena na zlatnoj podlozi s crnom i plavom bojom, a sada, na novom grbu, su samo slova “I i M” i to na plavoj pozadini u crnom krugu.

Ovo je, vjerovali li ne, već 14. put da je Inter u svojoj povijesti promijenio izgled klupskog grba