BROZOVIĆ JE JUČER IGRAO U POSEBNIM KOPAČKAMA: Na sebi su imale njegov zaštitni znak, pogledajte što je imao na nogama

Nogometaši Sampdorije priredili su veliko iznenađenje u 16. kolu talijanskog prvenstva 2-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv milanskog Intera prekinuvši tako niz od osam uzastopnih pobjeda “crno-plavih” u Serie A.

Inter je imao priliku pobjedom u Đenovi zasjesti na vrh ljestvice uoči velikog derbija između Milana i Juventusa koji je na programu od 20.45 sati, a imao je i veliku priliku za vodstvo u otvaranju utakmice. No, udarac Alexisa Sancheza s bijele točke u 12. minuti obranio je vratar Sampdorije Audero.

Do kraja prvog poluvremena su bivši igrači Intera Candreva (23-11m) i Keita Balde (38) doveli Sampdoriju u prednost od 2-0. U nastavku je Inter uspio tek smanjiti kada je De Vrij (65) udarcem glavom poslao loptu u mrežu nakon udarca iz kuta kojega je izveo hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović.

Brozović je odigrao čitav susret za Inter, a nakon te utakmice puno su pažnje privukle njegove kopačke u kojima je igrao.

Brozović je, naime, nastupio u specijalno dizajniranim kopačkama. One su na sebi imale njegov znaštitni znak – emotikon “Epic Brozo”, a dizajnirao ih je specijalizirani studio.

Custom spot. @Inter's Marcelo Brozovic has stepped out for his side’s Serie A match against Sampdoria wearing a hand painted pair of Nike Mercurial Vapor XIII boots, designed by shoe customising studio SWithADot in collaboration with football_boots4: https://t.co/R9IInTCByi pic.twitter.com/DV6Qw5NaqE

— SoccerBible (@SoccerBible) January 6, 2021