Hrvatski reprezentativac igra nogomet života, i zato je na meti brojnih velikana

Talijanski velikan Inter žurno radi na obnovi ugovora hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića. Prije dvije godine Vatreni je potpisao do 2022., a u ugovor je ugrađena otkupna klauzula koja se procjenjuje na 50-60 milijuna eura. S obzirom na to kako igra ove sezone, ali i prijašnjih godina, to se sada čini premalo. Pogotovo jer je na radaru Reala, a pisalo se i o Liverpoolu.

“Treneri su se mijenjali, ali već tri godine nitko ne može ugroziti Brozovićevu poziciju u veznom redu. Nakon što se prilagodio na novu ulogu pod Lucianom Spallettijem, Hrvat je postao jedna od najboljih povučenih veznih u Europi. Čak i u Conteovom sustavu brzo je postao ključna figura. Ne samo da ga je Conteu teško rotirati, nego je shvatio da njegov taktički stroj odmah stane kad on nije na travnjaku. U prvom poluvremenu protiv Milana to je bilo vrlo jasno”, piše Calciomercato.

Navode ako je zbog interesa top europskih klubova Inter prisilio da sjednu za stol s njim. Beppe Marotta navodno planira znatno povisiti Brozovićevu plaću, koja trenutačno iznosi 2,5 milijuna eura godišnje. U zamjenu za to Nerazzurri mu žele iz ugovora ukloniti izlaznu klauzulu.

Do kraja godine dvije strane bi trebale sjesti za stol, ali ne treba zaboraviti da mu je klauzula iz ugovora na snazi tijekom prva dva tjedna srpnja, ali samo za klubove izvan Italije.