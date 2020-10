Hrvatski reprezentativci Marcelo Brozović i Ivan Perišić upisali su se u strijelce u susretu s Parmom u sklopu šestog kola Serie A. Gosti su na San Siru poveli u 46. minuti preko Gervinha, koji je u 62. povisio na 2:0.

Potom je dvije minute kasnije na scenu stupio Marcelo Brozović. Vatreni je smanjio na 2:1 pet minuta nakon što je ušao u igru.

46': Inter 0-1 Parma

62': Inter 0-2 Parma

64': Inter 1-2 Parma

90+2': Inter 2-2 Parma

Two goals from Gervinho were not enough as Inter come from behind to earn a point. pic.twitter.com/flIJivG4JY

