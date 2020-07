BROOKLYN NETSI DOVELI NOVOG IGRAČA ZA NASTAVAK NBA SEZONE: Potpisali su ugovor s 40-godišnjim veteranom

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Brooklyn Nets dogovorila je suradnju sa 40-godišnjim veteranom Jamalom Crawfordom koji bi trebao pojačati momčad ukoliko se krajem srpnja nastavi sezona.

Crawford je tijekom karijere tri puta osvojio nagradu za najboljeg šestog igrača lige (2010, 2014, 2016), a tijekom 19-godišnje karijere u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu je u 1326 utakmica postizao prosječno 14.6 poena.

Breaking: Jamal Crawford agrees to a deal with the Nets, per @ShamsCharania pic.twitter.com/Ji3vS6Aj1b

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020