Novo finale Hrvatska je čekala 10 godina, sve do europske smotre u Austriji, Švedskoj i Norveškoj

U finalu europskog rukometnog prvenstva u Stockholmu hrvatska reprezentacija je izgubila od Španjolske sa 20-22 (11-12) upisavši treći poraz u finalima europskih prvenstava.

U borbi vidno umornih ratnika, u kojoj se zadnjih 20 minuta više stajalo na terenu nego trčalo, Španjolci su ipak imali više snage i sreće, a na igri Hrvatske se itekako osjetilo umor nakon šokantnog polufinala s Norveškom.

Hrvatska je stigla vodstvo Španjolske od četiri gola razlike, u 54. minuti je i povela, ali više nije bilo snage za preokret i jedino zlato koje nedostaje.

Treba im čestitati

“Ako smo do ove utakmice govorili da skidamo kapu do poda reprezentaciji na onome što su postigli do ove utakmice, onda treba i sada. Treba im čestitati. Ostaje žal što nismo osvojili zlatnu medalju, no, ovo je veliki rezultat. Uspjeli smo sakriti sve svoje mane, koliko toliko kompenzirati ozljede igrača koji nisu tu bili i pokraj svih reprezentacija dogurati do medalja i osvojiti srebro“, poručio je Nikša Kaleb. Treba napomenuti da u završnici nije bilo ni Francuske ni danske.

Osim toga doličan završni komentar dao je i Filip Brkić, a dvojac je javljanje završio u prepoznatljivom stilu.